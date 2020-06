Facebook

Im Zahngesundheitszentrum (ZGZ) der Gesundheitskasse in Wolfsberg gab es vor Kurzem wieder einen Ärztewechsel: Cristian Voin, der einen Tag pro Woche im Zahngesundheitszentrum in Wolfsberg ausgeholfen hat, wechselte ins ZGZ in Spittal. An seine Stelle ist nun Zahnärztin Johanna Pötsch getreten, die laut Gesundheitskasse immer freitags anwesend ist. Die restlichen Tage ist Pötsch seit Mai neben Christiane Britzmann im ZGZ in Völkermarkt tätig.