Sabine Polesnig (G+H Ziviltechniker GmbH) und Manfred Pertl (Spar Vertriebsleitung) mit Lagerhaus-Lebensmittelleiter Werner Stimpfl und Lagerhaus-Geschäftsführer Gerhard Janschitz vom Lagerhaus © (c) Raiffeisen-Lagerhaus_Lavanttal

Der Lebensmittelmarkt im Lagerhaus Wolfsberg wird komplett umgebaut – vom Boden bis zum Ladenbau. Ab 1. Juli bleibt der Supermarkt zehn Wochen lang geschlossen. Nach der Rundumerneuerung wird er am 9. September neu eröffnet. Dann aber nicht mehr mit Adeg als Lebensmittel-Lieferant, sondern mit Spar. „Der neue Lebensmittelmarkt wird unsere Stärken in der Regionalität noch besser zur Geltung bringen“, sagt Lagerhaus Lavanttal-Geschäftsführer Gerhard Janschitz, der keine Investitionssumme nennen will. Der Haus- & Gartenmarkt ist während des Umbaus geöffnet, auch das Sortiment regionaler Produzenten (Käse, Brot, Nudeln, Trockenfleisch, Eier & Co.) wird weiterverkauft.