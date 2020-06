Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von Faulbrut befallene Bienenstöcke in Bad Eisenkappel vor rund zehn Jahren © Haderlap

Die amerikanische Faulbrut (AFB), auch Bienenpest genannt, grassiert bereits im zweiten Jahr hintereinander in Unterkärnten. Sind die Bienenvölker von der Seuche befallen, löst sich die gesamte Körperstruktur der Larven auf und es bleibt nur eine zähe, braune, schleimige Substanz zurück. Zuvor gelangen Sporen, übertragen durch Verflug und Räuberei der Bienen, in gesunde Völker ein. Auch Rückstände von kontaminiertem Importhonig aus Nicht-EU-Staaten, dessen Gläser nicht richtig entsorgt worden sind, können die Seuche auslösen.

Bei einem AFB-Ausbruch, wie jetzt in Lavamünds Nachbargemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt, droht die Infizierung eines weitläufigen Gebiets. Und eine AFB-Sanierung bedeutet mitunter die Vernichtung aller Völker auf dem Bienenstand durch Abschwefeln (Abtöten der Bienen) und Verbrennen des gesamten Materials. Warum die Faulbrut in Berg ob Leifling wieder ausgebrochen ist, scheint zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar, obwohl die im vergangenen Jahr betroffenen Imker nach eigenen Angaben alle Vorgaben bei der Sanierung ihrer befallenen Bienenvölker erfüllt haben.