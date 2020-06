Weiterhin sommerlich warm und zumeist auch recht sonnig wird es am Samstag in Unterkärnten. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 30 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einem Sprung ins kühle Nass steht Samstag nichts im Wege © photog.raph/stock.adobe.com

In unserem Land scheint vor allem am Vormittag wieder ungehindert die Sonne und es ist somit auch recht freundlich. Mit der kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich an und erreichen zum Beispiel in Bleiburg Werte nahe 30 Grad.