Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis 31. Juli hat „Vianello“ noch im ehemaligen City Forum- Gebäude geöffnet, ab 3. August dann im „Tenorio“ © Bettina Friedl

Seit zehn Jahren ist das Bekleidungsgeschäft „Vianello“ mit italienischer Damenmode im ehemaligen City Forum-Gebäude in der Hermann Fischer Straße in Wolfsberg beheimatet. Doch schon bald wird gesiedelt. „Bis 31. Juli werden wir am jetzigen Standort offen haben und ab 3. August dann im ,Tenorio’. Die Lage in einem gut funktionierenden Einkaufszentrum ist attraktiver“, sagt Geschäftsführer Oliver Köck.