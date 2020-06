Ein 36-jähriger Mann wurde auf einer Baustelle in St. Paul im Zuge von Wartungsarbeiten an der Hand verletzt. Er wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

Der Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg gebracht © Juergen Fuchs

Am Dienstag wurde ein 36-jähriger Arbeiter bei Wartungsarbeiten an einer Maschine auf einer Baustelle in der Gemeinde St. Paul an der Hand unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst des Österreichischen Roten Kreuzes ins LKH Wolfsberg gebracht.