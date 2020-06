Facebook

Auch im Bereich der Stadtgärtnerei werden von der Gemeinde Wolfsberg Ferialjobs vergeben © Dan Race/Fotolia

Auf der einen Seite bemühen sich die Firmen nach der Corona-Pandemie um Arbeitsaufträge, haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit entsandt oder beim AMS angemeldet. Auf der anderen Seite gibt es viele Schüler und Studenten, die im Rahmen eines Ferialjobs Berufserfahrung sammeln oder sich in der lernfreien Ferienzeit etwas dazuverdienen wollen. Dieser Widerspruch ist in diesem Jahr eine zusätzliche Herausforderung für alle Betroffenen. Eine bekannte Lavanttaler Firma, die nicht genannt werden will, beschäftigt in diesem Sommer „nur ein Minikontingent an Nachkommen von Firmenmitarbeitern aus Solidarität gegenüber den Firmenangehörigen.“