An dieser Stelle geschah der Unfall © Georg Bachhiesl

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag in Wolfsberg. Kurz nach Mitternacht geriet ein Pkw-Lenker auf der Auenstraße in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr auf die Böschung des Auenbaches und prallte in der Folge gegen die Betonbrücke des Münzweges.