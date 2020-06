Facebook

Elisabeth Lackner tritt in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Ingo Gugl © Forstner

Nach 25 Jahren kompetenten und patientenfreundlichen Wirkens in Bad St. Leonhard geht die praktische Ärztin Elisabeth Lackner Ende des Monats in den Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Ingo Gugl an, der schon jetzt zwischenzeitlich in den gleichbleibenden Ordinationsräumen anwesend ist, um die internen Abläufe kennenzulernen.

Der 42-jährige Internist lebt mit seiner Ehefrau und den drei Kindern in Bad St. Leonhard und war für diese Planstelle als Erstgereihter vorgesehen. Gugl war vorher am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit als Oberarzt der Abteilung für innere Medizin tätig. „Ich komme gern hierher. Doch der Abschied von den Kollegen und der Arbeit in St. Veit fiel mir auch ziemlich schwer“, sagt Gugl, der später auch internistische Leistungen als Wahlarzt anbieten möchte.

Die Herausforderungen für Landärzte haben sich kaum verändert. „In unserem Sprengel sind wir drei Kassenärzte, was teilweise bis zu zehn außerordentliche Dienste pro Monat erforderte,“ erzählt Lackner. Außerdem gibt es oft beträchtliche Entfernungen zu überwinden: „Wenn es am Klippitztörl Notfälle gibt, muss man die Patienten bis zum Abtransport versorgen. Die Ordination ist derweil voll“, sagt Lackner. Im Ruhestand warten Reisen und Kultur mit ihrem Ehemann und viel Zeit für die zwei Enkelkinder in Graz.