Unser Land liegt weiterhin an der Vorderseite einer Tiefdruckzone über dem Westen Europas. Dabei strömen zu uns aber zeitweise etwas feuchtere Luftmassen und diese sorgen für oft dichtere Wolkenfelder. Zeitweise lockert es aber auch wieder auf und vor allem am Vormittag zeigt sich sogar zeitweise die Sonne am Himmel. In der Folge steigt dann aber bei dickeren Quellwolken das Regenschauerrisiko an und auch einzelne Gewitter sind durchaus möglich.