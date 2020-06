Stefan Karner eröffnete sein Studio im ehemaligen Lagerhaus-Gebäude in St. Andrä. Trainiert wird in kleinen Gruppen bis maximal fünf Personen. Die Kunden werden individuell betreut und beraten.

Stefan Karner in seinem neuen Fitnessstudio in St. Andrä © Emhofer

Nun können auch die St. Andräer fit in den Sommer starten, denn Stefan Karner hat im ehemaligen Lagerhaus das Fitnessstudio „KS-Fitness“ eröffnet. Der Lavanttaler Fitness-Experte ist vielen schon von seinem ehemaligen Studio an der Rami-Kreuzung in Wolfsberg bekannt. Auf 95 Quadratmetern bietet er nun, unter Beachtung der notwendigen Hygiene-Vorschriften, ein Fitnessprogramm ohne vertragliche Bindung an.

Nach einem Schnuppertermin kann man sich zum Training, welches von Karner überwacht wird, anmelden. Man trainiert in Gruppen mit maximal fünf Personen und wird dabei individuell betreu. Das Training wird auf Alter, Kondition und persönliche Wünsche abgestimmt. Karner ist auch Athletic-Trainer bei einigen Fußballvereinen im Tal. Nähere Infos und Terminvereinbarungen unter 0699/190 62 306 oder unter www.ks-fitness.at.