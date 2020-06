Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Deixelberger setzt auf regionale Zutaten © Emhofer

Beim Hotel-Gasthof Deixelberger in Gräbern tut sich wieder etwas. Juniorchef Martin Deixelberger ist ab sofort für den Gasthof und das Hotel mit 13 Zimmern verantwortlich. Der junge Koch lernte sein Handwerk am Feuerberg, um hernach in Häusern mit großen Namen wie dem Seekarhaus in Obertauern oder dem Forstguthof in Leogang mit der Top-Gastronomie Bekanntschaft zu schließen. Sein kulinarisches Credo besteht in der Devise: Alles aus der unmittelbaren Nachbarschaft oder vom eigenen Hof. Almochsen und Fische finden sich ja schon am eigenen Betrieb. Man denkt aber bereits laut über eigene Schweine und Hühner nach.

Hotel-Gasthof Kontakt. Gräbern 18 in 9461

Gräbern. Telefon (0 43 53) 366.

Öffnungszeiten. Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Warme Küche von 11 bis 20 Uhr. Voranmeldung erbeten!

www.deixelberger.at

Der kulinarische Shootingstar des Lavanttals kocht nicht nur mit großem handwerklichen Können, sondern. Sehr gefragt sind seine Gerichte vom Lamm und Kalb. Einzig beim Branzino macht er einen Ausflug ins Ausland, nämlich zu Irena Fonda in Piran.Bei den Weinen setzt er auf das Lavanttal wie den Winzer Erwin Gartner oder auf große Namen aus Österreich.