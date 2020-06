Bundesfördermittel fließen in die Sanierung des Konviktes St. Paul. In ganz Kärnten werden 87,5 Millionen Euro investiert. Im Bezirk Wolfsberg kann sich nur St. Paul über Fördermittel freuen.

Mit dem Geld könnte Konvikt-Fassade oder Turnsaal saniert werden © Bettina Friedl

Die ehrwürdigen Räumlichkeiten des Konviktes St. Paul werden durch das Schulentwicklungsprogramm der Bundesregierung gefördert. Insgesamt sind in Kärnten 18 Erweiterungen und Sanierungen von Bundesschulen geplant. In Summe werden in den nächsten Jahren in Kärnten 87,5 Millionen Euro investiert werden. Im Bezirk kann sich nur das Stiftgymnasium St. Paul über Fördermittel freuen. 634 Gymnasiasten werden dort derzeit in 27 Klassen unterrichtet.

Rund 850.000 Euro werden als erster Sanierungsschritt in das Konvikt, das 1889 errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht, fließen. „Mit dem Corona-Förderungstopf hat das nichts zu tun. Bereits seit 2017 lag das Sanierungsprojekt beim Ministerium“, stellt der Wolfsberger Nationalratsabgeordnete Johann Weber (ÖVP) fest. Mit dem Schulentwicklungsprogramm werden „wichtige Maßnahmen für die Zukunft der Schulen gesetzt“. Turnsaal oder Fassade des Konviktes könnten damit saniert werden. „Es ist noch einiges abzuklären“, sagt Bernhart Binder vom Benediktinerstift. Der Start der Sanierung stehe noch nicht fest.