Der Soroptimistclub Wolfsberg/Lavant stellte dem Pflegeheim in der Koschatstraße in Wolfsberg und dem Haus Elisabeth in St. Andrä Tablets zur Verfügung.

Für Senioren ist die Corona-Zeit eine einsame Zeit. Aufnahme aus Wolfsberger Pflegeheim © Soroptimistclub Wolfsberg