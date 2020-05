Facebook

Die Kinder bastelten mit großer Freude Blumen für die Schule © KK/Privat

Seit 18. Mai wird der Schulbetrieb in der VS St. Margarethen wieder hochgefahren. Nach einer langen Zeit zu Hause blühen nun nicht nur alle Lehrer und Schüler auf, sondern auch das Schulhaus. Die Schüler ließen ihre Kreativität spielen und bastelten, zeichneten, nähten und sägten verschiedene Arten von Blumen für den Werkunterricht im Auftrag von Werklehrerin Klaudia Valicek im „Distance learning“. Die Freude, endlich wieder in der Schule zu sein, gemeinsam zu lernen und Freunde zu treffen, spiegelt sich in diesen wunderbaren Kunstwerken wider, mit denen jetzt die Räume geschmückt wurden.