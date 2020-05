Facebook

Sonja Pietschnig-Dohr führt Franz Kienzls Betrieb mit seiner Unterstützung fort © Petra Mörth

Mit 1. September geht der Gold- und Silberschmied, Juwelier und Uhrmacher Franz Kienzl nach 47 Berufsjahren in Pension. Sein Betrieb, den er 1987 in St. Andrä gegründet hat, befindet sich nach dem Umzug in die Wolfsberger Herrengasse im Jahr 1991 seit 2002 in der Johann-Offner-Straße 16 in Wolfsberg. Sonja Pietschnig-Dohr, die seit 24 Jahren als Gold- und Silberschmiedin und Juwelierin angestellt ist, folgt Kienzl nach.