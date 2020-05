Facebook

Die Reinigung des 2-Meter-Beckens. Dahinter sieht man das neue Kino, das einen Teil der Liegewiese einnimmt © Stadtwerke

Eigentlich sperrt das Stadionbad in Wolfsberg immer am Tag vor dem Muttertag auf, doch das Coronavirus machte die Pläne zunichte. Und so öffnen sich die Tore des Schwimmbades heuer erst am 30. Mai. Die Vorbereitungsarbeiten laufen und es gibt auch Neuerungen – teils bedingt durch das neue Kino samt Restaurant, das beim Stadionbad errichtet wird. Das Restaurant eröffnet am 3. Juli, der Kinobetrieb startet voraussichtlich Mitte Juli.