Mit der Gutschein-Aktion, für die die Lavanttaler Freiheitlichen geschlossen einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag in den neun Gemeinderäten einbringen, sollen Umsätze angekurbelt werden.

Zwei Monate lang durften die Wirte nichts servieren. Gastro-Gutscheine sollen nun die Umsätze ankurbeln © Hetizia - stock.adobe.com

Nach zwei Monaten Corona-Lockdown durfte die Gastronomie zur großen Freude der Wirte am 15. Mai endlich wieder öffnen. Um die Umsätze in den Lokalen nach der behördlichen Schließung nun rasch wieder anzukurbeln, regt die FPÖ die flächendeckende Ausgabe von Gastro-Gutscheinen durch die neun Gemeinden für alle Lavanttaler Haushalte an.