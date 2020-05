Facebook

Im Diagnosezentrum mit einer Wahlarztpraxis vertreten: Christoph Clement © Privat

Zu einer Erneuerung kommt es in diesen Tagen im Diagnosezentrum am Rossmarkt 12 in Wolfsberg. Der Orthopäde Martin Karpf übergibt nämlich seine Ordination an Christoph Clement.