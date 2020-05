Am Freitag ist das Lavanttal zu Gast bei ServusTV. Um 20.15 Uhr wird eine Heimatleuchten-Folge aus "Kärntens Paradies" ausgestrahlt.

Wird in der Dokumentation zu sehen sein: Schuhmacher Sascha Flössholzer © (c) ServusTV / Five Elements Films (Eva Jobst)

Am Freitag, den 15. Mai, wird das Lavanttal in der Heimatleuchten-Folge auf ServusTV um 20.15 Uhr in den Vordergrund gerückt. Dabei wird nicht nur die idyllische Naturlandschaft vorgestellt, sondern auch die kreativen und innovativen Einwohner, die sich gleichzeitig ihren Traditionen verschrieben haben.