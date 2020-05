Facebook

Von links: Maximilian Theiss, Sarah Schwab, Markus Fracaro, Alexander Schwab, Egon Britzmann und Thomas Schilcher © Privat

Es hätten mehrere Komödienabende im schönen Ambiente des St. Andräer Sees und unter freiem Himmel werden sollen. Viele Monate Vorbereitungszeit steckten dahinter, doch die Corona-Pandemie machte Alexander Schwab und seiner neu gegründeten Theatergruppe einen Strich durch die Rechnung. „Die geforderten Rahmenbedingungen, unter anderem Regeln bei den Proben und Forderungen am Veranstaltungsabend, lassen eine vernünftige und gültige Produktion nicht zu. Schade, aber all unsere Kraft und Freude wird nun auf 2021 gerichtet“, sagt der St. Andräer, der die Theaterproduktion „Dinner für Spinner“ auf die Bühne am See bringen wollte.