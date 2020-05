Mitten in der Gewerbezone in Zellach steht ein Einfamilienhaus. Dieses wird nun umgebaut und künftig zwei Firmen beherbergen. 500.000 Euro wolle man in die Adaptierungen investieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eros Liebhart und Bürgermeister Günther Vallant vor dem Einfamilienhaus, das nun umgebaut wird © Zarfl

Im vorigen Jahr hat die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud das Einfamilienhaus von Familie Teißl samt Grundstück mitten in der Gewerbezone in Zellach um 265.000 Euro abgekauft. Für die Familie war der Lärm unerträglich, mittlerweile wohnen die Teißls in St. Ulrich. In Zukunft sollen in diesem Gebäude, in dem bis zum Vorjahr die einzige Familie im Gewerbepark wohnte, bis zu 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Denn gleich zwei Firmen werden in das Gebäude einziehen: Die „hp Industrieservice und Handels GmbH“ sowie die „B-mont Personalservice GmbH“.