Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergrettung der Ortsstelle St. Andrä im Einsatz © Bergrettung

Sie sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken und waren vor allem auch jetzt in der Krise eine wesentliche Stütze: die vier Blaulichtorganisationen im Lavanttal – das Rote Kreuz, die Feuerwehren, die Berg- und die Wasserrettung. Die freiwilligen Einsatzkräfte opfern ihre Freizeit für Menschen in Not, helfen bei Brandeinsätzen oder Unfällen und setzen nicht selten auch ihr eigenes Leben aufs Spiel.