Bücher, Magazine, die Kärnten Card und vieles mehr: Ab Montag sind wir im Regionalbüro der Kleinen Zeitung am Weiher in Wolfsberg wieder für Sie da.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wurden die Regionalbüros, wie hier das Büro in St. Veit, mit einer Glasscheibe ausgestattet © Steinmetz

Seit Mitte März und den Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren unsere regionalen Geschäftsstellen in Kärnten und Osttirol geschlossen. Dies ist ab Montag Geschichte: Dann öffnen wir wieder alle Geschäftsstellen, so auch unser Regionalbüro am Weiher 11 in Wolfsberg.