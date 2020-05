Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 30. Mai öffnet das Stadionbad in Wolfsberg die Pforten. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten. Der Wassersparappell für Poolbefüllungen bleibt aufrecht.

Die Vorbereitungen im Stadionbad in Wolfsberg laufen auf Hochtouren © Markus Traussnig

Laut aktueller Verordnung dürfen Schwimmbäder ab dem 29. Mai in ganz Österreich geöffnet werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wolfsberg wurde nun auch ein konkreter Öffnungstermin für das Stadionbad festgelegt. Dieses soll am Pfingstwochenende mit Samstag, 30. Mai seine Türen öffnen.