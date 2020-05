Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nachdem coronabedingt Fitnessstudios in Österreich noch geschlossen haben müssen, wird im Club Vital das Training einfach ins Grüne verlegt. Angeboten werden Aerobic-Kurse und Krafttraining.

© Club Vital

Not macht sprichwörtlich erfinderisch: Das trifft auch auf die Lavanttaler Familie Gabriela und Bernhard Kucher, die seit Jahren das im Lavanttal bekannte Fitnesscenter "Club Vital" in St. Stefan im Lavanttal führen. "Wir sind durch die Krise sehr hart getroffen, aber wir versuchen alles, um unsere Kunden in Bewegung zu halten", sagt Gabriela Kucher.