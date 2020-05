Ein Klagenfurter Grundbesitzer will auf 17.700 Quadratmetern in Pollheim bei Hattendorf in St. Michael Bauparzellen für Häuslbauer schaffen.

Das neue Bauland für Häuslbauer soll im Ortsteil Pollheim bei Hattendorf in St. Michael entstehen (Symbolbild) © Petra Mörth

Bei der Gemeinderatssitzung in Wolfsberg ging es in der vorigen Woche auch um die Umwidmung neuer Baulandflächen für Einfamilienhäuser. In Pollheim bei Hattendorf in St. Michael im Lavanttal in der Gemeinde Wolfsberg will ein Klagenfurter Grundbesitzer auf 17.700 Quadratmetern Bauparzellen mit je mindestens 700 Quadratmetern schaffen.