Wer in die nun freigewordenen Räumlichkeiten einziehen wird, verrät Betreiberfamilie Leeb noch nicht. Der Umbau läuft jedoch bereits.

Die Parfümeriekette Marionnaud hat seine Filiale im Tenorio in Wolfsberg geschlossen © Erwin Scheriau

Seit 2. Mai haben (abgesehen von den Gastronomiebetrieben, die aufgrund der Corona-Krise erst am 15. Mai öffnen dürfen) alle Geschäfte im Tenorio in Wolfsberg wieder geöffnet. Nicht jedoch die Parfümeriekette Marionnaud, die ihre Filiale im Einkaufszentrum geschlossen hat. Über die Gründe ist nichts bekannt, die Medienanfrage an die Parfümeriekette bleibt seit Tagen unbeantwortet.