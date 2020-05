Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Waschanlagen, die nicht an Tankstellen angeschlossen sind, sind wieder in Betrieb, wie diese Anlage in Wolfsberg © Georg Bachhiesl

Nicht nur Ausflugsziele, auch alle Waschanlagen durften am 1. Mai wieder öffnen. Der befürchtete große Ansturm blieb in den meisten Anlagen aber vorerst aus. Im Vorfeld übte die Wirtschaftskammer heftige Kritik daran, dass Waschanlagen, die an Tankstellen angeschlossen sind, bereits in Betrieb waren.