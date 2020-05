Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit März zahlen Eltern in Wolfsberg die Hälfte des Kindergartenbeitrages. FPÖ fordert in einem Antrag die komplette Aussetzung.

Bei entsprechenden Bedarf sind die Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Wolfsberg für alle Kinder geöffnet © Oksana Kuzmina/stock.adobe.com

Bereits in der Einleitung zur Gemeinderatssitzung Mittwochabend verwies Wolfsbergs Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) auf die coronabedingten Änderungen bei der Kinderbetreuung hin. So musste für einige Mitarbeiterinnen der Zwangsurlaub ausgesprochen werden, da drei Kindergärten vorübergehend geschlossen wurden. Es handelte sich um die Kindergärten Ritzing, St. Michael und St. Stefan in der Zeit von 20. bis 30. April. Es waren nur einzelne Kinder für diesen Zeitraum angemeldet.