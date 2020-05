Facebook

© HUBERT BUDAI

Die Baustellen der ÖBB-Infrastruktur sind mit kleinen Einschränkungen aufgrund von Lieferengpässen oder Quarantänesituationen der Arbeiter wieder in Betrieb. Geltende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregelungen werden dabei berücksichtigt. " Im März 2020 startete die Umsetzung des geplanten Teilstücks im Bereich Eis-Ruden und aufgrund dieser Arbeiten an der Neubaustrecke sind ab 7. Mai Fahrplananpassungen entlang der S-Bahnlinie 3 zwischen Klagenfurt und Wolfsberg notwendig", teilt ÖBB-Pressesprecher mit und fährt fort. "Um diese Baumaßnahmen im Bereich Eis-Ruden umsetzen zu können, muss mit 7. Mai 2020 die Haltestelle Eis-Ruden außer Betrieb gesetzt werden. Damit ist auch der Halt von Nahverkehrszügen nicht mehr möglich. In Eis-Ruden gibt es derzeit deutlich weniger als 20 ein- und aussteigende Personen pro Tag. Aufgrund der geringen Frequenz sieht der Vertrag zur Koralmbahn vor hier keinen Bahn-Halt mehr anzubieten, sondern die Region mit Bussen zu erschließen." Eine Entscheidung, die in der Bevölkerung zu Kritik führte.