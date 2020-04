Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Kai R Joachim (BFF)/MAHLE

"Die Pandemie stellt uns als Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Aber wir haben starke finanzielle Reserven. Mahle wird diese Krise meistern." Dies erklärte CEO Jörg Stratmann am Donnerstag bei der Online-Bilanzpressekonferenz des Autozulieferkonzerns in Stuttgart. Derzeit werden die Ende März wegen Corona heruntergefahrenen 70 Werkstandorte in Europa Schritt für Schritt hochgefahren, ein Großteil sei auf niedrigem Niveau bereits in Betrieb. Das österreichische Werk in St. Michael/Smihel in Kärnten bezeichnete Stratmann als weiterin wichtigen Konzernbaustein.