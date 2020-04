Das Stadionbad in Wolfsberg muss Saisonstart verschieben, auch andere Freibäder warten gesetzliche Vorgaben wegen der Corona-Krise noch ab. Anders ist die Lage an den Seen.

Die Freizeitanlage St. Andräer See ist momentan noch frei zugänglich © Bettina Friedl

Am 9. Mai hätte das Stadionbad in Wolfsberg aufsperren sollen. Doch heuer wird aufgrund des Coronavirus vorerst nichts daraus. „Seitens des Landes gibt es nur einmal eine Verordnung für Strandbäder, aber nicht für Beckenbäder, wie das Stadionbad“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Harald Wenzl noch am Montag. Am Dienstag sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dass Bäder ab dem 29. Mai aufsperren dürfen. „Wir werden das Stadionbad jetzt so weit herrichten, um Anfang Juni betriebsbereit zu sein. Dafür brauchen vier bis fünf Wochen Vorlaufzeit",so Wenzl. Wenzl geht davon aus, dass der normale Tagestarif mit 6 Euro für Erwachsene gleich bleiben wird. „Eventuell wird es heuer ein Sondermodell für Saisonkarten geben. Das hängt aber alles davon ab, ob es Zugangsbeschränkungen, Beschränkungen beim Schwimmbereich und dergleichen geben wird“, so Wenzl.