Rund 200 Schüler hätten am Dienstag an der FBS Wolfsberg ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Aufgrund der Coronakrise hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

© (c) Thomas Reimer - stock.adobe.com

Die Coronakrise stellt auch das Programm einer Zeugnisverleihung auf den Kopf. In der Fachberufsschule (FBS) Wolfsberg hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Zeugnisverleihung für fast 200 Schüler von fast allen Metallfirmen in Kärnten fand am Dienstagvormittag virtuell statt. Um einem Festakt doch irgendwie gerecht zu werden, wurden im Schulhof knapp Sessel aufgestellt, die allerdings leer geblieben sind.