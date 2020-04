Kleine Zeitung +

St. Paul Bahnübergang soll trotz mehrerer Unfälle "genügend" gesichert sein

Am Bahnübergang in Aich bei St. Paul war am Montag ein Todesopfer zu beklagen. Nachdem sich dort bereits einige Unfälle ereignet haben, wurde erneut der Ruf nach einer Ampel- und Schrankenanlage laut.