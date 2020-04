Facebook

© KK/Mostbarkeiten/Werner Krug

Normalerweise wird am letzten Sonntag im April der neue Most ausgeschenkt. Die für diesen Sonntag geplanten Veranstaltungen mussten aber abgesagt werden. Als Ersatz bietet der Verein „Genuss

Region Österreich“ nun ein Degustationspaket mit Most und Saft aus dem Jahr 2019 an. "Weil heuer Corona-bedingt keine Veranstaltungen stattfinden können, haben wir gemeinsam mit den wichtigsten Mostregionen ein Degustationspaket zusammengestellt. Gespickt mit viel Wissenswertem möchten wir die Konsumentinnen und Konsumenten ermuntern, diese trendigen Produkte auszuprobieren", sagt Margareta Reichsthaler vom Genuss Region Österreich. „Wie viele anderen Österreicher sind auch die Mostbauern stark von den Corona-Einschränkungen betroffen“ erklärt Franz Deutschmann, Obmann vom Verein Genuss Region Österreich. „Restaurants und Buschenschanken können den Most nicht abnehmen und die geplanten Feste und Verkostungen zum „Tag des Most“ mussten abgesagt werden. Wenn der Most nicht auf Veranstaltungen genossen werden kann, wollen wir die Möglichkeit schaffen den neuen Most daheim zu verkosten", sagt Deutschmann.