Die Mostbarkeiten stellen ein Degustationspaket als Strategie gegen das Corona-Minus vor; am Bild Martina Köstinger © Mostbarkeiten

"Wir haben gezittert, aber der Frost dürfte nicht so schlimm gewesen sein. Genau weiß man das aber erst, wenn die Bäume Früchte tragen“, sagt Johanna Kainz. 33.000 Bäume zählt der Obstbau Kainz in Eitweg.

Bisher am gefährlichsten für die Lavanttaler Obstbauern war die Nacht von 14. auf 15. April. „Gemessen wurden bis zu minus vier Grad in St. Andrä. Ob ein Schaden entstanden ist, hängt stark von Lage, Sorte und Öffnung der Blüten ab. Je weniger weit die Blüten geöffnet sind, desto widerstandsfähiger sind sie“, sagt Siegfried Quendler, Leiter des Obst- und Weinbauzentrums im Lavanttal.