Die Kärntner Feuerwehren rückten in diesem Jahr bereits zu rund 70 Einsätzen nach Wiesen- und Waldbränden aus. Im Lavanttal gibt es einen Aufruf zum Wassersparen. Bis in die nächste Woche hinein gibt es keine Aussicht auf flächendeckenden Niederschlag.

Kein Regen in Sicht

In Sittersdorf bekämpften Feuerwehren diese Woche einen Waldbrand © Facebook/Feuerwehr Altendorf

Die Frühlingsblumen erfreuen derzeit das Gemüt mit ihren bunten Farben. Doch wer genauer hinschaut, sieht: Der Boden ist staubtrocken. Daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern. „Von Montag auf Dienstag ist ein bisschen Regen möglich. Flächendeckender Niederschlag ist aber bis in die nächste Woche hinein nicht zu sehen“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Geologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt.