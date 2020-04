Meterhohes Transparent an der Fassade der Lienhart-Villa in Wolfsberg soll den Menschen Mut und Zuversicht geben.

Das Transparent an der Fassade der Lienhart-Villa in Wolfsberg © Schüssler

Die Malerboutique Schüssler aus Wolfsberg erneuert gerade die Fassade der Lienhart-Villa neben dem Kuss in Wolfsberg, in der die Kindergruppe EKI einquartiert ist. An der Fassade ist nun ein meterhohes Transparent zu finden, das den Menschen in diesen Tagen Mut und Zuversicht geben soll. "Wir wollen helfen, die in diesen Tagen ja leider meist bedrückenden Themen mit einer Idee voll Zuversicht aus der schwer gebeutelten Unternehmerschaft ein wenig aufzulockern", heißt es von der Malterboutique.