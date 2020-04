Facebook

Josef Zarfl vom Bauhof in Frantschach-St. Gertraud versorgt Gemeindebürger mit Speisen und Medikamenten © KLZ

In Zeiten von Corona sozial auf Abstand gehen und trotzdem zusammenrücken? Dieser scheinbare Gegensatz wird vielerorts im Bezirk gelebt. Seit Beginn der Pandemieregelungen gibt es für Risikogruppen in Frantschach-St. Gertraud die Möglichkeit einer Zulieferung von Mittagsmenüs, Lebensmitteln und Medikamenten – alles um die Grundversorgung, derer zu garantieren, die vom Virus stark betroffen wären.

In der jüngsten Marktgemeinde im Tal stellen sich Mitarbeiter des Bauhofes in den Dienst dieser guten Sache. Josef Zarfl ist einer von ihnen. „Ich fühle mich aber nicht als Held, sondern tue dies, um die Versorgung für jeden Gemeindebürger zu sichern“, stellt der gelernte Tischler fest. Bei dieser Tätigkeit müsse man „auf sich und andere aufpassen“. Eine Schutzmaske und Desinfektionsmittel seien deshalb ständige Begleiter.

Wortspenden Wertschätzung. Durch die Corona-Krise werden von den Menschen Dinge wertgeschätzt, die wir sonst immer als selbstverständlich ansehen.

Abstand. Räumlich muss man natürlich Abstand halten, aber innerlich rücken die Menschen näher zusammen und jeder kümmert sich um den anderen.

„Jede Klinke und jede Türe werden von mir gereinigt“, so Zarfl. Die potenziellen Krankheitserreger können schließlich überall lauern.Hin und wieder gibt es auch Hindernisse. „Etwa, wenn falsche Adressen oder Telefonnummern angegeben werden. Aber dank Google kann man das ohne Weiteres bewältigen“, lächelt Zarfl, der seit vier Jahren Teil des Bauhofteams ist. Trotz der derzeitigen Situation gebe es „ein Dankeschön auf Abstand“., meint Zarfl, der noch bis zum Ende der Corona-Situation im Auslieferungs-Einsatz sein wird.