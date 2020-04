Facebook

Fahndungserfolg im Lavanttal: Beamte der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard konnten zwei mutmaßliche Motorraddiebe fassen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Beamten der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard im Lavanttal gelang es nach umfangreichen Ermittlungen, zwei mutmaßliche Einbrecher und Motorraddiebe auszuforschen. Die Tat hatte sich in der Nacht auf 5. April ereignet. Damals wurde in einer Werkshalle in Reichenfels ein Fenster eingeschlagen und ein Motorrad, das darin abgestellt war, gestohlen. Anschließend waren die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter mit dem Motorrad und mit einem Pkw in Richtung Wolfsberg davongefahren.