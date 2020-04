Facebook

Köstliches für den Ostertisch von den regionalen Anbietern © Hetizia - stock.adobe.com

Gerade in der aktuell fordernden Zeit ist es wichtig, an Traditionen festzuhalten, denn sie vermitteln Werte und geben Halt. Auch wenn das Osterfest diesmal anders als gewohnt ausfällt, kann man mit der Osterjause dennoch ein Stück Normalität und Freude in den Familienalltag bringen. Eine große Auswahl an klassischen Osterspezialitäten gibt es im Lebensmittel- und Genussmarkt des Lagerhauses Wolfsberg: Osterschinken, Schweins- und Rindszungen, Selchwürste oder Reindlinge. Dazu dürfen auch der klassische Lavanttaler Apfelsaft und Apfelmost nicht fehlen. Alle Fleischwaren gibt es auch gekocht. Das Lagerhaus wird von vielen regionalen Anbietern beliefert, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Vorbestellungen bei Werner Stimpfl: (0 43 52) 51 565-47 oder DW 37, werner.stimpfl@lagerhaus-lavanttal.at.