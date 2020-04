Facebook

Dominik Obermayr und Markus Weinländer wollen in der Krise helfen © KK/Privat

Der St. Andräer Markus Weinländer hat mit www.getcards.at einen Marktplatz für Geschenkgutscheine im Internet gegründet. Private Nutzer können dort ihre nicht gebrauchten Geschenkgutscheine an andere weiterverkaufen. Die Verkäufer bieten die Gutscheine günstiger an und somit sparen die Käufer Geld. Der Ablauf ist automatisiert, das heißt, über den Marktplatz wird der Geld- und Gutschein-Transfer abgewickelt. Ebenso können Unternehmen ihre Gutscheine online auf der Plattform verkaufen und dadurch ihren Kunden als Treuebonus einen Rabatt auf die Gutscheine geben.

„Die aktuelle Lage hat uns nun aber dazu veranlasst, unseren Marktplatz für alle regionalen Geschäfte kostenlos zu öffnen. Wir haben in den letzten Wochen miterlebt, wie die Krise unsere Klein- und Mittelbetriebe im Handel mit voller Wucht getroffen hat. Wir wollen mit unserer Plattform auch in Zukunft eine wichtige Verbindung zur digitalen Welt bieten“, so Weinländer.