Metallbau Schlosserei Damir Salihovic in St. Stefan in Lavanttal ist insolvent. Fast eine Million Euro überschuldet.

© KLZ/Markus Traussnig

Über das Vermögen von Metallbau Schlosserei Damir Salihovic in St. Stefan in Lavanttal wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen rund 1,345.000 Euro.

58 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, meldet der Alpenländische Kreditorenverband.