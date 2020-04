Facebook

Die Täter durchsuchten das Cafe und erbeuteten Zigaretten sowie Getränke © APA/Fohringer

Zwei Männer aus dem Bezirk Wolfsberg, 19 und 20 Jahre alt, versuchten am Montag gegen 21.25 Uhr bei einem Cafe in Wolfsberg, die Eingangstüre aufzubrechen. Als ihnen das nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein und gelangten so ins Lokal. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen Zigaretten und Getränke an sich.