Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Sajovitz GmbH aus Wolfsberg bietet aufgrund der Corona-Pandemie einen kontaktlosen Lieferservice an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Führt die Sajovitz GmbH in Wolfsberg: Karl Sajovitz © Privat

Im Hinblick auf die Corona-Krise befinden sich die Fleischereibetriebe im Tal in einer sehr fordernden Situation. Seit 1950 verwandelt man im Hause Sajovitz in Wolfsberg heimische Zutaten in Verbindung mit altem Wissen und traditionellen Herstellungsmethoden zu Köstlichkeiten.