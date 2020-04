Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kritik an Informationspolitik der Post, nachdem sich ein Mitarbeiter infizierte. Unternehmen betont, dass entsprechende Maßnahmen gesetzt wurden. Gewerkschaft sieht beim Schutz noch Luft nach oben.

Nach Coronafall in Kärnten

Die Post-Mitarbeiter sind dieser Tage besonders gefordert © Jürgen Fuchs

Ein Coronafall bei einem Kärntner Post-Mitarbeiter sorgt für Aufregung. Ein Kollege des Infizierten kritisierte in einem ORF-Bericht, dass man vom Arbeitgeber zu spät über den Fall informiert wurde. “Seit Mittwochfrüh war es in der Firma bekannt. Wir haben aber keine Anweisung bekommen, irgendetwas zu ändern”, wird ein Mitarbeiter der Zustellbasis Wolfsberg zitiert. Erst am Donnerstag habe es die offizielle Information vonseiten der Post gegeben.