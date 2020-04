Wolfsberg"Team Österreich"-Tafel startet wieder Essensausgabe

Facebook

Essensausgabe dieses Mal bei KUSS, nicht im Roten Kreuz © Daniela Grössing

Aufgrund der Corona-Krise hatte die „Team Österreich“-Tafel in Wolfsberg geschlossen. Ab kommenden Samstag, den 4. April, startet die Essensausgabe wieder. Normalerweise werden die Lebensmittel in der Rotkreuz-Bezirksstelle in Wolfsberg verteilt. Dieses Mal findet die Essensausgabe allerdings beim KUSS in Wolfsberg statt, und nicht beim Roten Kreuz! Es gibt noch eine weitere Änderung: Ab Samstag werden nur abgepackte Lebensmittel an die Klienten übergeben. Diese werden auch nicht mehr Gruppenweise betreut, sondern einzeln.