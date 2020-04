Corona-Pandemie"Osterfeuer" in den Farben des Regenbogens in St. Andrä

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Abgefülltes Weihwasser & Co.: Aufgrund der Corona-Pandemie begehen die Pfarren im Bezirk Wolfsberg die Bräuche rund um das Osterfest heuer alternativ. Einige Angebote.

Am Karsamstag um 21 Uhr erstrahlt die Basilika Maria Loreto in den Regenbogen-Farben © Privat/Montage/Kleine Zeitung

Ostern findet trotz Corona statt, doch Christen feiern es heuer anders. Die Benediktiner in St. Paul haben 700 Flaschen Weihwasser abgefüllt, das Gläubige der Stiftspfarre in der Stiftskirche abholen können. „Den Menschen ist es wichtig, dass sie gesegnet in diese Zeit gehen“, weiß Administrator Pater Maximilian Krenn. Mit dem Weihwasser können sie ihre Palmbesen und Osterspeisen nach einer Segensanleitung zu Hause selbst segnen. Wegen der Pandemie übertragen die Mönche außerdem die Osterfeierlichkeiten von Palmsonntag (10 Uhr) über Gründonnerstag (19 Uhr) und Karfreitag (19 Uhr) bis zur Osternacht (19.30 Uhr) live über das Videoportal „YouTube“.