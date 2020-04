Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© lordn - stock.adobe.com

Um eine Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise zu minimieren, sind die Kindergärten in der Stadtgemeinde Wolfsberg nur mehr mit sehr eingeschränkten Betrieb geöffnet. Betreut werden Kinder, deren Eltern dringend ihrer Arbeit nachgehen müssen. Nun hat Wolfsbergs Bürgermeister, Hans-Peter Schlagholz, beschlossen, dass die Kindergartenbeiträge für den März um die Hälfte reduziert werden. Für die bereits bezahlten Beiträge wird die Hälfte samt dem allfälligen Essensbeitrag als Guthaben für künftige Vorschreibungen verwendet. Das soll eine Erleichterung für die Eltern bewirken. Die Eltern wurden auch mittels Brief bereits informiert.